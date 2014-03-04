من هم أثرياء العرب ومن أين؟

أصدرت فوربس لائحتها السنوية لأثرياء العالم وعربيا تضمنت القائمة نحو 37 مليارديرا من 8 دول عربية، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى حيث بلغ مجموع ثروات السعوديين 49 مليار دولار، وتقدمهم الأمير الوليد بن طلال.



وفي المركز الثاني حلت مصر وبلغ إجمالي ثروات المصريين بالقائمة ما قيمته 22.3 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 64.67% من إجمالي عجز الموازنة العامة وتقدم الأثرياء نصيف ساويرس حيث بلغت 6.7 مليارات دولار.



حلت الإمارات ثالثا بـ14.6 مليار دولار وبلغ عدد المليارديرات فيها 4 شخصيات يمتلكون 14.6 مليار دولار وتصدر القائمة عبدالله الغرير وأسرته بنحو 4.8 مليارات دولار.



احتل لبنان المركز الرابع بـ12.3 مليارا وظهر من أثريائه 6 شخصيات بثروة بلغت 12.3 مليار دولار وتصدرهم نجيب وطه ميقاتي بإجمالي 6.2 مليارات دولار متبوعين بعائلة الحريري.



وحل المغرب خامسا بـ4 مليارديرات، بلغت ثروتهم 7.35 مليارات دولار. وتصدر مليارديرات المغرب عثمان بنجلون بـ2.8 مليار دولار.



ودخلت الجزائر لأول مرة في القائمة بملياردير واحد هو أسعد ربراب والذي احتل الترتيب 506 عالميا بثروة بلغت 3.2 مليارات دولار . وضمت القائمة من الدول العربية عمان أيضا.