إرجاع أسرى 'ريمون' الذين نقلوا قسراً إلى 'نفحة'

أفاد محامي نادي الأسير اليوم الثلاثاء، بأن أسرى قسم (2) من سجن 'ريمون' الذين نقلوا قسرا إلى قسم مليء بالحشرات والجرذان في سجن 'نفحة'، قد أعيدوا إلى سجن 'ريمون'.

ونقل المحامي عن الأسرى بأنه تم إعادة (103) أسرى، وبقي (17) أسيرا سيتم إرجاعهم خلال يومين.

وأضاف الأسرى أن 'قائد جيش الاحتلال اعترف بخطأ مصلحة السجون والمخابرات بالحملة الأخيرة التي شنت ضدهم، وبرر الحملة على أنها تمت بناء على تقارير مغلوطة عن سجن 'ريمون'، حيث ادعت التقارير بأن قيادة سجن 'ريمون' تقود كل السجون، وأن لهم تدخلا وتأثيرا على المفاوضات الفلسطينية، كما أن سجن 'ريمون' تسبب في بعض المشاكل التي حصلت في الشارع الفلسطيني، علاوة على تواصل الأسرى والهيئة التنظيمية مع المقاطعة والرئاسة، وهذا السبب في تسميتها بحملة 'هدم مقاطعة ريمون'.

وذكر النادي أن قوة مدججة بأسلحة أوتوماتيكية وكلاب بوليسية، قامت باقتحام قسم (2) في 29 كانون الأول الماضي، بعد اكتشاف الأسرى لكاميرات مزروعة في جدران القسم، وقامت بنقل (120) أسيرا إلى قسم مليء بالحشرات والجرذان في سجن 'نفحة' بالإضافة إلى سجون 'عسقلان' و'النقب'.

من جهة أخرى، قال الأسرى إن يوم 17 نيسان، 'سيكون تاريخاً حاسماً، حيث سيشرع الأسرى بخطوات تصعيدية إذا لم تتحقق مطالبهم التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة عام 2012'.