السلطات المصرية تفجر وتغلق مزيدا من الانفاق على حدود غزة

وقعت انفجارات قوية في الجانب المصري من الحدود قرب حي "السلام" جنوب شرقي محافظة رفح، خلال اليومين الماضيين، يعتقد أنها نجمت عن قيام السلطات المصرية بتفجير أنفاق عثرت عليها في هذه المنطقة.

وقال شهود عيان: إن أعمدة من الغبار تصاعدت فوق المناطق التي وقعت فيها الانفجارات، وأضافوا: ان قوات مصرية كبيرة مدعومة بعربات عسكرية وناقلات جند مصفحة شوهدت تتحرك بكثافة في محيط الانفجارات.

وأوضح شبان يعملون في أنفاق للتهريب أن السلطات المصرية أغلقت ودمرت بواسطة المياه والحجارة عددا آخر من الأنفاق عثرت عليها في أماكن متفرقة من الشريط الحدودي، فيما أكد عدد من سكان المناطق الحدودية أن هذه الإجراءات ترافقت مع انتشار مصري مكثف على طول الحدود، بالإضافة إلى اعتلاء جنود مصريين بنايات مرتفعة في الجانب الآخر من الحدود.

وقال شهود عيان: إن عمليات بحث وتمشيط مكثفة أجرتها القوات المصرية على امتداد الشريط الحدودي، بالتزامن مع استمرار عمل الجرافات في أكثر من موقع جنوب المدينة، بينما تقوم حفارات مصرية كبيرة بعمليات حفر مكثفة في أماكن متفرقة من الحدود تصل إلى أعماق كبيرة نسبيا بحثا عن الأنفاق.

وكانت السلطات المصرية أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن تمكنها من إغلاق وتدمير عدد من الأنفاق ومصادرة كميات كبيرة من البضائع خلال توجهها إلى قطاع غزة، ضمن حملتها المتواصلة للقضاء على الأنفاق وعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود.