أبو صبحة: لا يوجد معلومات بشأن فتح معبر رفح غداً

أكد مدير هيئة الإدارة العامة للمعابر والحدود بالحكومة الفلسطينية بغزة ماهر أبو صبحة، أنه لا يوجد لديهم معلومات بشأن فتح السلطات المصرية معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء أمام المسافرين.

وكانت وسائل إعلام مصرية تحدثت عن نية السلطات المصرية فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثاء وحتى الخميس، أمام حركة المسافرين من قطاع غزة.

وتغلق السلطات المصرية المعبر بشكل متواصل لليوم الـ 25 على التوالي، ولم تُبلغ هيئة المعابر حتى اللحظة بنية السلطات المصرية فتح المعبر في الوقت القريب.

وأشار أبو صبحة إلى أن السلطات المصرية تستمر في إغلاق المعبر دون أبداء أسباب لذلك، موضحاً أن فترة إغلاقه الطويلة أثرت سلباً على المواطنين الذي ينون السفر خارج القطاع أو الدخول إليه قادمين من الخارج.