آلاف « الحريديم » يتدفقون إلى القدس ويشلّون الحركة فيها

تدفق عشرات الآلاف من اليهود المتدينين 'الحريديم' إلى مدينة القدس، ظهر اليوم الأحد، للانتظام في مسيرات صاخبة ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي، ما تسبب بشل حركة المواصلات العامة في شطري المدينة المقدسة.

وشارك في هذه التظاهرات كافة أحزاب المتدينين وغالبية المدارس اليهودية الشرقية والغربية التي وحّدها الموقف المعارض لقانون التجنيد، ويتوقع أن يتجاوز عدد اليهود المتظاهرين نصف المليون، ووصلوا إلى ما يُعرف بـ'مباني الأمة' غربي المدينة لأداء صلوات خاصة ضد قانون التجنيد الجديد.

ونشرت شرطة الاحتلال نحو أربعة آلاف من عناصرها في الشوارع والطرقات في شطري المدينة المقدسة، فيما أكد منظمو التظاهرة التي أطلقوا عليها تسمية 'المليونية' أنهم جاءوا للصلاة فقط ضد قانون التجنيد، ودعوا أنصارهم لعدم الصدام مع الشرطة، وأغلقت كافة المدارس والمعاهد الدينية أبوابها أمام الطلاب ودعتهم للتوجه للقدس للمشاركة في التظاهرة، وسيرت لهم الحافلات التي تقلهم إلى مدينة القدس مجاناً.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية وأبرزها شارع رقم واحد 'الفاصل بين شطري المدينة' أمام الحافلات والشاحنات، وسمحت فقط للسيارات الخاصة بالسير على هذه الطريق، وتتضمن إجراءات الاحتلال نصب متاريس وتسيير دوريات شرطية راجلة ومحمولة وخيالة في الشوارع والطرقات وإطلاق منطاد راداري وطائرة مروحية في سماء المدينة، فيما تأثر الشطر الشرقي من المدينة بإجراءات شرطة الاحتلال بإغلاقها الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.