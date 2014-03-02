قيادي فتحاوي ينفي قرار السلطة قطع رواتب أنصار دحلان بغزة ومصر

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" محمد المدني الأنباء التي تحدثت عن قرار السلطة قطع رواتب 105 من أنصار القيادي المفصول من فتح عضو المجلس التشريعي محمد دحلان.

وقال المدني في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": الحديث عن قطع رواتب السلطة لأنصار دحلان ليس صحيحاً، معتبراً أن هذه الأنباء تهدف لعملية إرباك الساحة، وإطلاق الإشاعات".

وكانت وسائل إعلامية نقلت عن مصادر فلسطينية تأكيدها هذا القرار مضيفةً أن نسبة كبيرة من المقطوعة رواتبهم يتواجدون في مصر وهم من الذين فروا إليها بعد الأحداث في يونيو 2007 فيما يتواجد البعض في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن من بين المقطوعة رواتبهم بعض الشخصيات التي تعلن ولاؤها لدحلان صراحة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

يُشار، إلى أن خلافات حادة نشبت بين عباس ودحلان فصل على إثرها الأخير، الأمر الذي تأثر بشكل واضح على طبيعة العلاقات داخل حركة فتح خاصةً بين الأشخاص الموالين للشخصين.