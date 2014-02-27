« إسرائيل » تدعي عدم نيتها هدم تجمع بدوي قرب « معاليه ادوميم »

ذكر الموقع الالكتروني لـ"القناة السابعة" الصهيونية أن قضاة المحكمة الصهيونية العليا شطبوا الالتماس الذي تقدّم به 99 من سكان التجمعات الفلسطينية البدوية بالقرب من مستوطنة "معاليه ادوميم"، بعد أن أبلغت النيابة العامة الصهيونية اعتزام سلطات الاحتلال هدم هذه التجمعات.

وجاء في إعلان النيابة أن الاحتلال الصهيونية لن يقوم بإخلاء عشرات المباني "غير القانونية" بالإضافة إلى تعهده الاحتلال في حال حصول تغيير على سياسته بهذا الخصوص أن تقوم بإبلاغ سكان المنطقة قبل 30 يوماً من البدء بإخلائها.

وجاء في الإعلان أيضاً أن هذا الموقف يأتي في إطار تنظيم وجود التجمعات البدوية في المنطقة، بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال تدرس ترخيص هذه التجمعات.