« الشؤون الاجتماعية برام الله » تمنع استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية في رام الله الدكتور كمال الشرافي، تعميماً لكافة الإدارات والمراكز التابعة للوزارة أكد فيه على رفض الوزارة إجراء عمليات استئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقة، من نزيلات المؤسسات.

وشدّد الوزير الشرافي في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة متابعة أي انتهاك بهذا الشأن مهما كان مصدره أو مكانه.

وأكد الوزير الشرافي في تعميمه على أن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية هي توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على منع أي استغلال وضع من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الشرافي أن الهدف من القرار هو الحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل إنسان، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن يتصرف في جسد أي إنسان خلافاً رغبته وإرادته، مهما كانت الأعذار والمبررات، وأعرب الوزير عن أمله في أن يجري تعميم هذا الموقف على المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وليس على نزيلات مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية فقط.

واستثنى الشرافي في قراره الحالة التي يتقرر فيها استئصال الرحم بناء على مصلحة الفتاة الطبية، وحين يكون الهدف من الاستئصال هو الحفاظ على صحة الفتاة، لكن التعميم اشترط موافقة وزير الصحة على قرار من هذا النوع ووفق الشروط والمعايير الصحيّة المعتمدة.