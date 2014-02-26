المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم بسبب وجود خطأ في طباعة آية(20) من سورة البقرة صفحة(4)، حيث وردت كلمة (أيصارهم) بالياء والصواب (أبصارهم) بالباء.

وبين أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار التوفيقية بتصريح رقم(25) الصادر بتاريخ 19/4/2011م، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية.

وناشد حسين المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخاً منها بضرورة تسليمها لدار الإفتاء لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات حيث زادت في الآونة الأخيرة الأخطاء لهذا السبب.

وقال إن "الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والضياع، وعلينا أن نعمل لنيل مرضاة الله بالحرص على هذا الحفظ".