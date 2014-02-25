رغم ثلاثية البحرية .. « فادي جابر » يحقق رقما قياسيا!

واصل حارس عرين الجمعية الإسلامية فادي جابر عروضه القوية، فقد تمكن "السد العالي أو بيتر شمايكل الجمعية" كما يلقبه عشاقه من تحطيم رقم قياسي بعدد دقائق المحافظة على الشباك دون أن يهزها أي هدف.

ورغم هزيمة فريقه أمام خدمات الشاطئ بثلاثية نظيفة إلى أنه سجل رقما قياسيا في عدد الدقائق التي حافظ فيها على نظافة شباكه من أي هدف

وكان جابر بحاجة للحفاظ على نظافة شباكه 6 دقائق فقط أمام الشاطئ, لكسر الرقم القياسي السابق لحارس شباب رفح عبد الله شقفة منذ الموسم الماضي (670 دقيقة).

وبات الرقم القياسي الجديد مسجلا باسم حارس الجمعية (693 دقيقة), بعدما تلقى الهدف الأول أمام الشاطئ في الدقيقة 28, علما أن رقمه قبل المباراة كان (665 دقيقة).

يشار إلى أن جابر يقدّم عروضا رائعة مع الجمعية هذا الموسم, خاصة أن شباكه لم تهتز سوى 9 مرات فقط من أصل 18 مباراة, بمعدل هدف واحد كل 180 دقيقة.