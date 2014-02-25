« إسرائيل » توقف خدمة الخرائط المرورية بالضفة خشية خطف جنودها

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال أصدر أوامر للجنود بوقف استخدام تطبيق المعلومات المرورية عبر الإنترنت المعروف باسم " "WAZEفي جميع أنحاء الضفة الغربية خشية تعرضهم للإختطاف.

وأصدر العميد "تامير يدعى" قائد تشكيلة جيش الاحتلال بالضفة الغربية مؤخراً هذه التوجيهات إلى جنود التشكيلة بعدم استخدام التطبيق في الضفة الغربية.

وعلل القرار بسبب عدم تفريق التطبيق بين مناطق A الممنوع على الإسرائيليين دخولها وتخضع لسيطرة أجهزة السلطة الفلسطينية، وبين مناطق C ، B الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه التعليمات صدرت عقب دخول جندي إسرائيلي الى مدينة نابلس قبل ثلاثة اسابيع عن طريق الخطأ عندما ضلله التطبيق خلال محاولته الوصول الى منزل صديقه بهدف الزيارة.

وقال مصدر رفيع في تشكيلة جيش الاحتلال بالضفة للصحيفة، إن "تطبيق (WAZE) لا يشير اليوم ما هو مسموح وما هو ممنوع، والأشخاص الذين يعتمدون عليه يمكن أن يجدوا انفسهم في أماكن كبيرة ويمكن هذا أن يؤدي إلى كارثة".

ويشار الى أن (WAZE) هو عبارة عن تطبيق المعلومات المرورية عبر الإنترنت، ويتيح خدمة تبادل المعلومات المرورية وحالة الطرق عبر الإنترنت.