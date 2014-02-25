محكمة الاحتلال تُصدر أحكاما قاسية على ثلاثة أسرى مقدسيين

قالت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين: "إن قضاة ما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدروا اليوم الثلاثاء، أحكاما قاسية ومتفاوتة بحق ثلاثة أسرى مقدسيين.

وأوضحت اللجنة، أن المحكمة المركزية أصدرت حكما على فؤاد أكرم حمدية (47 عاما)، بالسجن مدة خمس سنوات ونصف ودفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل، وهو متزوج وأب لثلاثة من الأبناء ويعمل مدرسا في مدرسة الإيمان في مدينة القدس المحتلة، وهو قيد الإقامة الجبرية منذ سبعة أشهر وقد أمضى داخل السجون مدة 20 شهرا، وسوف يسلم نفسه لسلطات الاحتلال لاحقا كي يكمل مدة الحكم.

كما حكمت على الأسير المقدسي محمد علي أحمد فرحان (26 عاما) بالسجن مدة ست سنوات ونصف بعد إدانته بالمشاركة في إلقاء الزجاجات الحارقة داخل المسجد الأقصى بتاريخ 8/3/2013 وحرق مجموعة من الجنود أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى.

وأضافت اللجنة أنه سبق لمحمد أن اعتقل عدة مرات وأمضى عدة سنوات داخل سجون الاحتلال، وقد رزق قبل أشهر بمولودته البكر وهو داخل السجن، وكانت محكمة الاحتلال قد حكمت قبل أسبوعين على شقيقه الأصغر مأمون بالسجن مدة خمس سنوات وهو من سكان مخيم شعفاط وسط القدس.

وحكمت ذات المحكمة بالسجن الفعلي على الشاب عدي أبو السعد ( 23 عاما) بالسجن مدة 32 شهرا لإدانته في المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت الأقصى العام الماضي.