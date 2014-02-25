يهود أوكرانيا يطلقون نداءً عاجلاً لنتنياهو لحمايتهم

أطلق مدير عام نقابة المنظمات اليهودية في أوروبا الحاخام مناحيم مرغولين نداءً عاجلاً لرئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الحرب موشية بوغي يعلون ليرسلوا حراس أمنيين "إسرائيليين" لحماية المؤسسات اليهودية في أنحاء أوكرانيا، قبل أن يفوت الأوان ويقتل يهود.

جاء نداء يهود أكرانيا على ضوء تزايد العمليات التي يتعرض لها يهود أوكرانيا والتي يتم خلالها قيام شبان أوكرانيين بتخريب كنس يهودية وتوجيه الشتائم ليهود أوكرانيا وتهدديهم.

والجدير ذكره، فإن الشبان الأوكرانيين الذين يقومون بأعمال العنف ضد اليهود هم من المعارضة الاوكرانية التي أطاحت بالرئيس الأوكراني.

فأمس الاثنين ألقيت 7 زجاجات حارقة الأيام الماضية نحو كنيس يهودي في مدينة بزفورجيكا القريبة من العاصمة الاوكرانية كيف.

ويأتي رشق المعبد اليهودي بعد الانقلاب الذي وقع في اوكرانيا حيث يشعر اليهود بالقلق على حيالتهم.

والجدير ذكره فيبلغ عدد يهود أوكرانيا 200 ألف يهودي .