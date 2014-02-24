مصدر أمني: إسرائيل قصفت هدفا عند الحدود اللبنانية السورية

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، غارتين على بلدة النبي شيت قرب الحدود السورية في البقاع.

ورفضت اسرائيل التعليق على الأنباء عن الغارة بين لبنان وسوريا، وفق ما نقلت قناة العربية.



وكان قد سجّل مساءً، تحليق مكثّف لطيران العدوّ الإسرائيلي على علوّ منخفض جداً فوق السّلسلتين الشرقية والغربية لجبال لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.



كذلك، أفاد مندوب NOW في البقاع عن قصفٌ فوق جرود جنتا والنبي شيت في البقاع الشمالي.



من جهة أخرى، سُجل استنفار أمني لحزب الله على الساحل الجنوبي في منطقة الزهراني، تخوّفاً من إنزال اسرائيلي على الطريق البحري

هذا ويُحلّق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثّف وعلى علوّ منخفض فوق المناطق الساحلية الجنوبية وخصوصاً مدينة صور.