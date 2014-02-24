بيرز يرفض فرض عقوبات جنائية ضد طائفة الحريديم المتشددة

أعلن الرئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز، اليوم الاثنين، رفضه فرض عقوبات جنائية ضد أبناء طائفة الحريديم المتشددة، الذين يمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، فى نبأ لها بثته على موقعها الإلكترونى، عن بيريز قوله: "إنه ليس بالضرورى أن يخدم كل شخص فى الجيش؛ حيث يمكن أن يخدم فى أى مكان آخر، إذ بينما تقضى الحاجة لأن تطبق معايير الالتزام على كل شخص، يمكن أن تختلف طرق وأساليب تأدية هذه الخدمة".

وأضاف بيريز أنه يؤمن بالحوار، ولذلك فإنه لن يجعل هذه القضة جريمة جنائية. معربًا عن أمله فى أن يحل هذا الجدل من خلال الحوار.

ويبلغ عدد "الحريديم" فى "إسرائيل" حوالى 600 ألف شخص، ويملكون 120 مقعدًا فى الكنيست "الإسرائيلى"، وتنتشر فى عموم "إسرائيل" 300 مدرسة دينية تابعة لهم، حيث تخصص الدولة لكل طالب راتبًا شهريًا يبلغ 100 دولار.