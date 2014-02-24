ظريف: الارهاب اصبح هاجسا لكل المنطقة ويجب محاربته

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن التطرف والإرهاب أصبح هاجسا لكل شعوب المنطقة، مشددا على ضرورة معالجة هذه الظاهرة على المستوى الدولي.

وقال ظريف خلال مؤتمر مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز في طهران إن الذين يدعمون الطائفية والتطرف هم أكثر عرضة لخطر الإرهاب.

واشار الى أن طهران أدانت بشدة التفجيرات الأخيرة في لبنان، داعيا الى التكاتف لمحاربة الإرهاب.

من جانبه قال رينديرز إن بلجيكا ترحب بعودة العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن يكون الحوار بين إيران والاتحاد الأوروبي مفتوحا، قائلا إن "الحوار بيننا أثبت أن كل المشاكل والأزمات تحل عبر الحوار".

واعتبر أن زيارة آشتون المرتقبة لإيران ستكون مهمة لحل الكثير من القضايا وبناء علاقات متينة مع طهران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق شفاف ونهائي بشأن برنامج إيران النووي.

وأكد رينديرز أن دور إيران مهم جدا في القضايا الإقليمية والدولية ولا سيما الأزمة السورية، مشددا على ضرورة مشاركة ايران بشكل رسمي في حل الأزمة السورية.

واشار وزير خارجية بلجيكا الى أن إيران تقدمت بطفرة نوعية في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات، وان بلاده تتطلع لتقوية العلاقات مع إيران، مشيرا الى أنه وجه دعوة إلى نظيره ظريف لزيارة بلجيكا.

وقد بدأ وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز مباحثات في طهران مع كبار المسؤولين الايرانيين في زيارة تستمر يومين.

يشار الى أن رينديرز هو ثالث وزير خارجية اوروبي يزور طهران بعد زيارتي وزيرة الخارجية الايطالية ونظيرها السويدي.