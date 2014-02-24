ارتفاع ملحوظ في رفض إصدار تأشيرات دخول لأمريكا « للإسرائيليين »

تبين من تقرير نشرته وزارة الخارجية الامريكية ان نسبة رفض اصدار تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة ، سجلت ارتفاعا حادا وصل الى 80% مقارنة مع العام 2007 .

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان عدد "الإسرائيليين" الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرة الدخول وصل الى 125 الف شخص، تم رفض 10% منهم علما انه عام 2012 تم رفض 5.4%، وان رفض اصدار التأشيرة آخذ في الارتفاع بشكل ملحوظ حيث تم رفض 2.5% فقط عام 2007.

وهاجمت الخارجية "الإسرائيلية" قرار الولايات المتحدة، معتبرة إياه سياسياً، 'الامريكيون يرفعون نسبة الرفض لمنع ضم "إسرائيل" الى الدول التي لا يحتاج مواطنوها الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة' قال مصدر في الخارجية الاسرائيلية للصحيفة.