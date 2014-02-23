تسليم اخطارات هدم لـ 40 عائلة بالعيزرية

وزّع الاحتلال مساء اليوم الأحد اخطارات هدم واخلاء على 40 عائلة في "جبل البابا" شرق بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد هاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ان قوة من الاحتلال اقتحمت "جبل البابا"، ووزعت طواقم "بيت آيل" إخطارات "هدم وإخلاء" على العائلات التي تعيش بالمنطقة، وأمهلتها حتى تاريخ 2-3-2014 لتنفيذ القرار.

وأضاف حلبية أن جميع المنشآت القائمة على "جبل البابا" البالغة مساحته 1000 دونم مهددة بالهدم، حيث تم توزيع الاخطارات على 22 بركسا "منازل صغيرة متنقلة وجاهزة للسكن" مساحة كل منها يبلغ 80 مترا مربعا، بالاضافة لعشرات الخيم والمعرشات المبنية من الزينكو والأخشاب، تأوي بين 300-350 شخصا، وروضة ومدرسة للأطفال، ومعرشات لتربية المواشي والأغنام.

وأضاف حلبية ان بدو الجهالين يعيشون في جبل البابا قبل عام 1967، وتسعى سلطات الاحتلال لمصادرة الأرض تمهيدا لتنفيذ مشروع "ي 1"، ولضمها لمستوطنة "معالي أدوميم".