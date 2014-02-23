إتلاف مئات المركبات غير القانونية في الخليل

أتلفت شرطة محافظة الخليل، الأحد، عددًا من المركبات غير القانونية، ضمن حملة للتخلص من هذه المركبات.



وأشار بيان للشرطة أنها أتلفت 364 مركبة غير قانونية، وتمكنت من إلقاء القبض على أكثر من 128 مطلوبًا، وتنفيذ 100 قضية للمحاكم.



وأكد محافظ الخليل كامل حميد أن هذه الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى التخلص من هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، مشيدًا بعمل جهاز الشرطة في هذه الحملة في كافة أرجاء المحافظة، ومثمنًا تعاون المواطنين لتسهيل عمل الشرطة.



من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة الخليل المقدم محمد تيم، أن هذه الحملة ستشمل كل مناطق محافظة الخليل، مبينًا أن الشرطة اتبعت إجراءات جديدة لتنفيذ المهمة، حيث يتم إتلاف المركبات على الفور ثم تسليمها لأصاحبها، كما تم استحداث إجراءات جديدة من أجل القبض على المخالفين ومحاسبتهم قانونًاً.