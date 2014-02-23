صور: القيادي عدنان برفقة قيادات الجهاد يزور عوائل الأسرى والشهداء

نظمت حركة الجهاد الاسلامي في محافظة الخليل جولة تفقدية لعوائل الاسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى وعوائل الشهداء .

شارك الشيخ خضر عدنان قيادات الجهاد في الخليل جولتهم التفقدية والمساندة لعوائل الاسرى المضربين والمرضى وعوائل الشهداء ،ولقيت الجولة ترحيب كبير من قبل عوائل الاسرى والشهداء كونها تعني لهم الكثير وتزيد في ثباتهم .

كما انه عهد على حركة الجهاد الاسلامي وقوفها الدائم الى جانب الاسرى والشهداء وليس بغريب عليهم هذا الجهد .

حيث شارك الشيخ فعاليات الحركة في المحافظة المساندة للأسرى المضربين عن الطعام في بيت امر وقام بزيارة منزل الاسير المضرب وحيد ابو ماريا ومنزل الاسيرة المحرر سهام الحيح والمحرر ايمن الزعاقيق والمعتقل علاء الزعاقيق وفي مخيم العروب منزل الاسير المضرب معمر بنات ومنزل الاسير مصطفي الهور وفي بلدة اذنا منزل الاسير المضرب عن الطعام اكرم الفسيسى وامير الشماس والاسير محمد البطران وفي الخليل منزل الاسير المريض معتز عبيدو وشاهر ابو غليون ومقداد احمروا وعزام الشويكي وعرفات الزير وفي بلدة دورا منزل الاسير ايمن طبيش ومنيف ابو عطوان ومنزل الاسير المريض اياد حريبات ومنزل الشيهدين محمد شاهين واحمد الفقية ومحمود نصارواحمد ابو دوش ومنزل الشهيد محمد سدر في الخليل.

واختتمت الجولة بزيارة منزل الشهيد الاسير عرفات جرادات في بلدة سعير .









































