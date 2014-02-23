نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير المريض يسري المصري

أفادت مصادر من الحركة الأسيرة في سجن 'ايشل' الإسرائيلي، بأن تدهورا جديدا طرأ على حالة الأسير المريض يسري المصري.

وأوضح نادي الأسير نقلا عن هذه المصادر قولها 'إن الأسير توجه قبل يومين إلى عيادة السجن، وقام الطبيب بسحب دم من يده بحقنة مستعملة، ما ترتب عليه شعوره بآلام شديدة في يده، وعدم استطاعته تحريكها، عدا عن الآلام الحادة في الرأس والبطن والقلب'.

وكشف الأسرى في سجن 'ايشل' 'أن ما يمرّ به الأسير المصري كانوا قد شاهدوه في حالة الشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية العام الماضي، والذي كان يقبع بينهم في السجن ذاته'.

وأضاف نادي الأسير 'أن الحالة الصحية للأسير المصري تدهورت بعد خضوعه لعملية استئصال لورم في الغدة الدرقية في شهر تشرين الثاني الماضي، حيث أصبح يعاني من أوجاع حادة في جميع أنحاء جسده، ما يشير إلى انتشار السرطان في جميع أنحاء جسده'.

وأشار إلى 'أن أطباء ومستشفيات الاحتلال امتنعوا عن إجراء الفحوصات اللازمة له، وهو بحاجة إلى أدوية للكلس بعد إجرائه للعملية الجراحية، ولم تقدم له تلك الأدوية حتى الآن'.