صور | رياضة الجهاد في شرق غزة تنظم بطولة شهداء بشائر الانتصار الكروية

نظمت اللجنة الرياضية العامة شرق غزة بطولة كروية على شرف شهداء معركة بشائر الانتصار وذكرى استشهاد القائد العام خالد الدحدوح، على أرض معلب أبو مراحيل في حي الزيتون أمس الجمعة .

وشارك في البطولة ثمانية فرق من إقليم شرق غزة وهي منطقة الزيتون بفريقين (الزيتون1، الزيتون) ومنطقة التفاح بفريقين ( التفاح ، والشهيد محروس البحطيطي)، بالإضافة إلى منطقة اجديدة والتركمان والصبرة وفريق يمثل الرابطة الإسلامية.

وتأهل للدور قبل النهائي أربعة فرق وهي فريق الزيتون (الأول ) وفريق الرابطة الإسلامية وفريق الشهيد محروس البحطيطي من التفاح وفريق الصبرة.

وفاز فريق الرابطة على فريق الزيتون (الأول ) بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء وفريق الشهيد محروس البحطيطي فاز على الصبرة بنتيجة (1_ صفر ).

وبهذا تأهل إلى المباراة النهائية فريقي الرابطة الإسلامية والشهيد محروس البحطيطي ليفوز فريق الشهيد البحطيطي على الرابطة بهدفين دون مقابل .

وفي نهاية البطولة كرمت اللجنة الرياضية العامة في شرق غزة ممثلة بمسئولها الأستاذ نصر أبو هويدي الفريق الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني .

بالإضافة إلى تكريم أفضل هداف وهو ألاعب سعيد المصري من الرابطة الإسلامية وأفضل حارس إسماعيل عبدو من منطقة التفاح.













































