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بوتفليقة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 15:35 - 22 فبراير 2014
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أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم إلى وزارة الداخلية طلب ترشحه وسحب وثائق جمع التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل، بحسب التلفزيون الجزائري الرسمي السبت.


وجاء في شريط أخبار التلفزيون أن رئاسة الجمهورية أكدت أن الرئيس بوتفليقة اودع لدى وزارة الداخلية "رسالة نية الترشح" وسحب وثائق جمع التوقيعات.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، أعلن أن الرئيس المنتهية ولايته، عبدالعزيز بوتفليقة، سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل، ضمن تصريح في وهران (450 كلم غرب الجزائر) على هامش افتتاح "الندوة الإفريقية للاقتصاد الأخضر".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (76 عاماً) انتخب لثلاث ولايات متتالية، كان أولها في عام 1999.

 

 

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