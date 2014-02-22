عايش: زوارق مصرية تخترق المياه الفلسطينية برفح وتلاحق الصيادين

أكد نزار عايش نقيب الصيادين بغزة ان عدة زوارق بحرية مصرية , اخترقت المياه الفلسطينية لمسافة 200 متر ببحر مدينة رفح على الحدود مع مصر صباح اليوم السبت.

وقال عايش ل"فلسطين اليوم" , ان الزوارق المصرية بعد ان اخترقت المياه الفلسطينية قامت بملاحقة مراكب الصيادين برفح وإطلاق النار بكثافة صوبهم , دون التبليغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وتجدر الاشارة الى ان قوات الاحتلال تواصل ملاحقة الصيادين بشكل يومي في البحر , وتقوم بإعتقال عدد منهم ومصادرة معداتهم وفرض غرامات ماليه عليهم قبل الافراج عنهم.

ويشار الى ان ملاحقة المصريين لمراكب الصيادين , خطير كون ان قطاع غزة محاصر , ولم يتم اختراق المياه المصرية , ليتم ملاحقتهم بهذة الطريقة .