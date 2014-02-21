الاستخبارات الأمريكية: الجيش المصري فشل في قتال القاعدة في سيناء

ذكرت صحيفة وورلد تريبيون وفقاً لمسئولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية فإن الجيش المصري فشل في قتاله ضد عناصر تنظيم القاعدة المتواجدين في سيناء.

وأشار المسؤولين أن سيناء تحولت لقاعدة لتصدير العمليات لكل المنطقة فقد قال رئيس وكالة الاستخبارات في وزارة الحرب الأمريكية مايكل فلين خلال الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي "على الرغم من تعزيز الجيش المصري قواته في سيناء لكنه لم ينجح حتى الآن لاجتثاث قوات عناصر القاعدة".

وأضاف فلين:" لا زالت قوات القاعدة تنفذ عمليات عسكرية كثيرة وتهاجم معسكرات الجيش المصري والمنشات العسكرية الاخري".