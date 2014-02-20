اليمين الصهيوني يهدد نتنياهو: وقف الاستيطان يعني كسر ادوات اللعبة‏

في أعقاب مطالبة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بنيامين نتنياهو بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، هدد أعضاء منظمة "ايرتس يسرائيل" في الكنيست الإسرائيلي بكسر أدوات اللعبة إن وافق نتانياهو على المطلب الأمريكي في إطار المفاوضات مع الفلسطينين.

و وفقا لإذاعة جيش الاحتلال , وقد بعث أعضاء المنظمة اليمنية برسالة لنتنياهو ضمت أعضاء كنيست من حزب "الليكود" وحزب "البيت اليهودي" , ومن بينهم نائب وزير الخارجية "زئيف الياكين" , وعضوة الكنيست "ايلات شيكد" أعرب فيها الموقعون عن معارضتهم الشديدة لأي تجميد للاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الكبرى , واصفين تهديدهم بأنه كسر لأدوات اللعبة .

يشار إلى أن مصادر في طاقم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سلموا "إسرائيل" رسالة مفادها :" بعد بلورة إطار اتفاق المفاوضات لتمديد فترة المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية تقوم إسرائيل بكبح جماح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية , وتمتنع عن تنفيذ أي خطط بناء استيطاني خارج الكتل الاستيطانية الكبرى .

ولكن وفقا لإذاعة الجيش فإن حكومة نتنياهو لم ترد على هذه الرسالة , ولكن مكتب نتنياهو يدركون بأن إطار الاتفاق لن ينجح وحدة بإبقاء أبو مازن على طاولة المفاوضات , بل ستجبر "إسرائيل" تقديم بوادر حسن نية اخرى حيال الفلسطينيين.