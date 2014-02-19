ترجمان :حماس والجهاد تبنيان قدراتهما هذه الأيام استعدادًا لساعة الصفر

قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سامي ترجمان إن "معركة غزة القادمة ستبدأ من حيث انتهت المعركة السابقة وذلك بإطلاق حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ صوب مدينة تل أبيب".

وتعهد ترجمان في مقابلة نشرتها صحيفة "بازم" العسكرية بـ"توجيه ضربة قاسية لها منذ البداية لمنعها من استخدام هكذا سلاح" مؤكدا أن "التحدي الحقيقي يكمن في القوة العسكرية المتواجدة في القطاع والمتمثلة في حماس والجهاد الإسلامي لأنها تبني قدراتها في هذه الأيام استعدادًا لساعة الصفر".

وكشف ترجمان أن الجماعات الجهادية العاملة في سيناء تشكل تهديداً مزعجاً، والمعلومات عنها قليلة لكن المشكلة تكمن في وجودها جغرافيًا لدولة تربطنا بها معاهدة سلام ولدينا شريك في الجانب الآخر وهو القيادة المصرية المهددة أيضاً منها" على حد زعمه.

ونوه ترجمان إلى "وجود جماعتين مركزيتين في سيناء وهي أنصار بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، حيث تعتمد على القبائل البدوية في سيناء والتي اندمجت أكثر في أيديولوجيا القاعدة مع وجود وفرة في الأسلحة وبهذه الصورة تنمو شجرة التطرف في سيناء" على حد قوله.

وأضاف "قواته تكافح لمنع وصول الأسلحة المهربة من سيناء إلى القطاع، لأنها ستوجه مستقبلا نحو جنوده، حيث يحارب جيشه تهريب السلاح تارة وعبر الحرب الاستخباراتية السرية والتعاون الأمني مع المصريين تارة أخرى".