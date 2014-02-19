الرقب: البدء بتوقيع عقود الدفعة الأولى من « جدارة » غداً الخميس

تشرع وزارة العمل بحكومة غزة بدءاً من غد الخميس، في توقيع عقود 550 خريجاً ضمن الدفعة الأولى من برنامج جدارة، الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بهدف تأهيل الخريج للاندماج بسوق العمل ومساندته في تغطية متطلبات حياته وعائلته في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالقطاع.

وأكد الوزير محمد الرقب أنه سييتم الانتهاء من توقيع عقود الدفعة الأولى بواقع 2000 خريج مع بداية شهر مارس القادم، مبيناً أن وزارته ستشرع عقب ذالك بتوقيع عقود الدفعة الثانية بواقع 3000 خريج بالتدرج حتى بداية شهر يونيو من العام الجاري.

ونقلت "وكالة الرأي" الحكومية عن الوزير الرقب قوله مساء الأربعاء إلى أن توقيع عقود الـ 5000 خريج الذين يعتبرون تكملة لـ10آلاف خريج ضمن البرنامج سيبدأ مع دخول شهر يونيو وحتى نهاية العام وبشكل متدرج بما يسهل الوزارات والقطاع الخاص استقبالهم.

وقال: "الدفعات موزعة على كافة المحافظات، وسيتم استدعاء المرشحين لتوقيع تعهد بصدق بياناتهم المقدمة لنا قبل استلام العمل، وكل ما يثبت مخالفته لشروط وتضليله للوزارة سيتم إيقافه عن العمل فوراً، واسترجاع أي مبالغ قد تقاضها ضمن البرنامج".

ودعا الوزير الفئات التي يثبت بأن شروط البرنامج المعلنة مؤخراً تنطبق عليها ولم تستفد منه مراجعة مقر الوزارة لكي يتم إنصافها وإدراجها ضمن قوائم المستفيدين، مشدداً على سعي وزارته على تحقيق العدل بين الجميع وأبوابها مفتوحاً لاستقبال أي تظلم.