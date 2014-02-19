الظاهرية يجمد عقوبات لاعبيه القاسم والسباخي بالدوري الفلسطيني

أعلن نادي شباب الظاهرية ، يوم أمس الثلاثاء ، في بيان وُزع على وسائل الإعلام ، تجميد العقوبات التي صدرت عن مجلس ادارة النادي بحق لاعبيه يحيى السباخي واسماعيل القاسم، وذلك عقب تأهل الفريق الى دور الثمانية في بطولة كاس فلسطين على حساب واد النيص .

واكد النادي ان قرار التجميد جاء بعد تدخل من قبل رابطة مشجعي النادي وبعد التزام اللاعبين بما صدر بحقهم من عقوبات خلال الفترة الماضية .

وكان الظاهرية قد أوقف اللاعبين عقب الخروج غير المتوقع من الدوري التمهيدي في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي في المباراة التي خسر فيها الفريق امام فريق الاش اوش القرقيزي التي جرت على الملعب البيتي للنادي الفلسطيني وخسر فيها بركلات الترجيح .