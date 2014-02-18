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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اللجان الشعبية تنظم وقفة احتجاجية رفضاً لسياسة تقليصات الاونروا

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 19:08 - 18 فبراير 2014
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توعدت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بمواصلة خطواتها التصعيدية ضد التقليصات التي تنتهجها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والتي تطال آلاف الأسر الفقيرة مؤخرا.

جاء ذلك على لسان متحدث باسم اللجان الشعبية خلال اعتصام نظمه العشرات من اللاجئين أمام مقر مساعدات الأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لافتا إلى أن الأونروا قطعت مساعداتها عن 26 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي والشهر الجاري، وأنها ما تزال تواصل قطع المساعدات.

وأشار إلى أنهم سيواصلون اعتصاماتهم خاصةً كل يوم ثلاثاء حتى الاستجابة لمطالب اللاجئين.

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