رفح: القدس المفتوحة تنظم يومًا دراسيًّا عن المنظومة السلوكية للمجتمع الفلسطيني

نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في رفح يومًا دراسيًّا بعنوان "المنظومة السلوكية للمجتمع الفلسطيني بين الحاضر والمستقبل"، امس الإثنين ، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة د. جهاد البطش، ومدراء الفروع بالقطاع، ومسؤولي مكتب نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة، وعدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والمهتمين والطلبة.

وجاء اليوم الدراسي المفتوح تحت رعاية رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، حيث استهل اليوم الدراسي بقراءة القرآن الكريم ثم السلام الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الفلسطينية، تلتها كلمة رئيس اللجنة التحضيرية د. بسام ضهير التي وضح فيها عدد الأوراق العلمية التي قدمت والأوراق التي تم قبولها والتي بلغت 13 ورقة علمية وزعت على محورين.

بدوره، رحب د. البطش بالحضور، ناقلاً لهم تحيات ودعم رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مؤكدًا أهمية عقد أنشطة وندوات وورشات تحاكي وتعالج قضايا مجتمعنا الفلسطيني، وضرورة الأخذ بمخرجات هذه الفعاليات وإيصالها لجهات الاختصاص للاستفادة منها، مشيدا بتميز فرع رفح في عمله خلال الفترة السابقة، متمنياً لفرع الجامعة في رفح وكافة فروع الجامعة مزيداً من التقدم والازدهار.

كما رحب مدير فرع رفح د. رأفت جودة بالضيوف والحضور والمشاركين، مشيراً إلى حرص رئاسة الجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة العلمية من مؤتمرات علمية وأيام دراسية وندوات كجزء أساسي من الخطة الاستراتيجية للجامعة في المرحلة المقبلة للتأكيد على حرصها اللامتناهي على المساهمة في دعم البحث العلمي وكافة الأنشطة البحثية في فلسطين، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم في إنجاح اليوم الدراسي واللجنتين العلمية والتحضيرية والعلاقات العامة وجميع العاملين، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي أولاه نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة لإنجاح هذا اليوم.

وقد قسم اليوم الدراسي إلى جلستين منفصلتين قدم الباحثون في كل جلسة عددًا من أوراق العمل.

ترأس الجلسة الأولى د. سامي سلامة، وقدم خلالها كل من د. عمر دحلان ورقة بعنوان "القنوات الفضائية العربية ومنظومة السلوك المجتمعي"، ود. عطاف أبو غالي ورقة بعنوان "الإدمان على الإنترنت مشكلات وحلول"، ود. أشرف بربخ ورقة بعنوان "دور شبكات التواصل الاجتماعي على سلوكيات طلبة الجامعة"، وأ. ناجي سويدان ورقة بعنوان "المنظومة الأخلاقية في ظل مجتمع السايبر"، ود. محمد اشتيوي ورقة بعنوان "الذكاء الوجداني عند المديرين في منظمات الأعمال".

وترأس الجلسة الثانية د. حسن رصرص وقدم خلالها أ. خليل قنن ورقة بعنوان "أثر العبادة على المنظومة السلوكية"، وأ. مدحت أبو غليبة ورقة بعنوان "التربية السلوكية للأولاد في السنة النبوية"، ود. بسام ضهير ورقة بعنوان "الأمثال الشعبية الفلسطينية ودورها في تدعيم المنظومة السلوكية"، كما قدمت كل من أ. سميرة خليفة وأ. نائلة الأغا ورقة عمل بعنوان "تنمية الشعور بالمسؤولية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية"، وتقدم د. منير رضوان بورقة بعنوان "المراكز التوعوية التعليمية ودورها في استحداث التغيرات السلوكية في المجتمع الفلسطيني"، أ. زياد حمودة ورقة عمل بعنوان "اللغة الأجنبية والمنظومة السلوكية في المجتمع الفلسطيني"، كما تقدم د. زهير النواجحة وأ. علي أبو عودة بورقة عمل بعنوان "تداعيات الانقسام على تغيير النسق القيمي في المجتمع الفلسطيني".

وخرج اليوم الدراسي بالعديد من التوصيات من أهمها تأسيس شبكة تواصل اجتماعي عربية لتعزيز التواصل بين الشباب العربي، وإدراج مخاطر الإدمان على الإنترنت ضمن المناهج الفلسطينية، وتوضيح الأسس العلمية للتصدي للمشكلات التي تهدد النسق القيمي للمجتمع الفلسطيني.