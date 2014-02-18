غازي حمد: رسالة هنية لنتنياهو مفبركة ولا اتصال بين الطرفين

نفى غازي حمد وكيل وزارة الخارجية بحكومة غزة وجود أي اتصالات شفوية او مكتوبة مع "إسرائيل" وحماس أو أي من مكاتبها السياسية والحكومة بغزة، وجميع الأخبار والرسالة مزعومة ومفبركة "إسرائيلياً" لإيصال رسالة للرأي العام أن حماس تعيش في أزمة.

وقال حمد خلال تصريحات ل"فلسطين اليوم" أي اتصالات بشأن التهدئة يكون عبر المخابرات المصرية وتكون وسائل الإعلام على دراية بكل التفاصيل.

وشدد على انه لن نقبل أن نكون طرفاً في محاورة العدو الإسرائيلي مهما كلفنا الامر.

وكان موقع واللا العبري زعم ان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاجئ قبل اسبوعين بتلقي رسالة رسمية مباشرة من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني بحكومة غزة اسماعيل هنية ممثلا لحكومة حركة حماس التي لا ترتبط باي علاقات مباشرة مع إسرائيل .

وبحسب الموقع فان الرسالة جرى نقلها من خلال اتصال هاتفي مباشر قام به مستشار هنية السياسي غازي حمد مع احد رجال الاعمال الاسرائيلي غيرشون باسكن الذي قام بدوره بنقل الرسالة الى مكتب نتنياهو وتحيا لمستشار نتنياهو جيل شيفر الذي قام بدوره بنقلها لنتنياهو حيث لم يرد نتنياهو على هذه الرسالة.

وبحسب موقع واللا فان الرسالة تضمنت مزيد من التعاون الامني بين اسرائيل وحركة حماس حيث طالبت الرسالة اسرائيل بالسماح بمزيد من التحرك لحركة حماس التي شعرت بالخطر نتيجة تهديدات الحيش الاسرائيلي عقب اطلاق صواريخ فلسطينية من غزة باتجاه جنوب اسرائيل وتحميل اسرائيل لحركة حماس المسؤولية عن هذه الصواريخ باعتبارها الجهة التي تحكم القطاع.

واشار الموقع الى انه وعلى ما يبدو فان اسرائيل اعطت مجال لتحرك حماس وهو ما يفسره قيام حماس بنشر مزيد من القوات خصوصا قوات النخبة لحماس وذراعها العسكري كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس .

وقال الموقع ان الرسالة تمت عبر اتصال هاتفي بين حمد وغيرشون بحضور هنية حيث اتضح لغيرشون الذي اكد للموقع العبري واللا حدوثها ان هنية كان حاضرا مع حمد خلال الاتصال الهاتفي .

موقع واللا العبري قال ان مسؤولين في قيادة السلطة كانوا قد قالوا قبل اسبوع انه يعلمون وجود اتصالات بين حركة حماس وجهات اسرائيلية رسمية وانهم يعلمون ان هناك قناة اتصال سرية بين حماس واسرائيل تناقش قضايا مختلفة منها امنية وسياسية وانسانية وغيرها.

وقال موقع واللا ان غيرشون باسكن يحافظ على قناة الاتصال الخاصة بحماس مع مكتب نتنياهو من خلال مستشاريه بالاضافة الى اتصال مباشر مع مسؤولين في وزارة جيش الاحتلال ومنسق الوزارة للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية .

واشار موقع واللا في ختام تقريره الى انها المرة الاولى التي يتم تفيها مرير رسالة مباشرة من مكتب رئيس وزراء حماس لمكتب رئيس الوزراء في إسرائيل حيث تعتبر هذه الرسالة نادرة وغير عادية.

واشار الموقع الى ان قنوات الاتصال الرسمية والمعروفة كانت عبر جهاز المخابرات المصري لكن حماس غيرت من قناة الاتصال هذه وفتحت خط اتصال سري من خلال وسطاء قطريين الذين فتحوا خط اتصال مباشر بين جهات اسرائيلية وحركة حماس .

الموقع قال انه حاول الحصول على رد من غازي حمد لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الان.