روسيا تمد مصر بقمر صناعي لرصد تحركات المسلحين في سيناء‎



قالت شبكة "RT" الروسية أن روسيا ستزود مصر بنهاية العام الجارى بقمر صناعى عسكرى روسى لرصد تحركات واتصالات المسلحين فى سيناء.

هذا وقال مصدر حكومي إن مصر بدأت في التجهيز لإطلاق قمر استطلاع عسكري روسي في إطار دعم روسيا لمصر في محاربة الإرهاب ورصد تحركات واتصالات الإرهابيين وخاصة في منطقة سينا

وذكر المصدر- وفقا لما نشرته شبكة إرم الإخبارية- أنه بالفعل تم الاتفاق بين مصر وروسيا على إطلاق القمر ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك الأمر بشكل رسمي قريبا جدا.

يذكر أن القمر الصناعي العسكري يأتي في إطار الصفقات العسكرية التي اتفقت مصر عليها مع روسيا خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ونبيل فهمي وزير الخارجية لروسيا مؤخرا، وتضمنت تزويد الجيش المصري بمعدات عسكرية روسية بتمويل خليجي.

