عشراوي: من دون انهاء الاحتلال لا يمكن بناء مؤسسات الدولة

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي أنه "من دون إنهاء الاحتلال و نظام السيطرة الإسرائيلية الكاملة على حقوق شعبنا وحياته وأرضه وموارده لا يمكن تحقيق التنمية أو بناء مؤسسات الدولة"، مشددة على "أن توفير مقومات الحياة الكريمة يتأتي فقط من خلال تحقيق الحرية والعدالة والكرامة، وليس فقط بالرفاهية الاقتصادية ".

جاء ذلك خلال لقاء عشراوي اليوم 'بستيوارت ويلكاتس' مدير بعثة ميرسي كور في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في مقر منظمة التحرير، حيث أطلعت عشراوي الضيف على أحدث التطورات السياسية، وناقشت معه المشاريع التي تنفذها ميرسي كور في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وفي اجتماع آخر، التقت عشراوي مع رئيس مؤسسة الأراضي المقدسة المسيحية المسكونية راتب ربيع، حيث أبلغها أن مجلس إدارة المؤسسة قد صوّت لمنحها جائزة المؤسسة السنوية "مسار السلام" لعام 2014، تقديراً لها على إنجازاتها دورها المتميز في خدمة القضية الفلسطينية في مجالات مختلفة. هذا وقد أعربت عشراوي عن تقديرها لدور مشروع "اعرف تراثك" الذي تقوم عليه المؤسسة والتي تحتل فيه عشراوي صفة عضو المجلس الاستشاري.

من الجدير بالذكر أن هذه الجائزة السنوية تمنح لشخصية فلسطينية أو عربية أو أمريكية عملت على الدفاع عن القضية الفلسطينية وتحقيق تنمية للمجتمع الفلسطيني، وتقديم الدعم في إطار السعي لتحقيق السلام الشامل والعادل.

من جهة أخرى، التقت عشراوي يوم أمس مع هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث نقلت لها عشراوي رسالة من السيد الرئيس محمود عباس ثمن فيها عمل البرنامج والتزامه بتطوير المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالاستناد إلى حق تقرير المصير والمساواة و الحرية.

كما وشاركت عشراوي أمس في ورشة عمل بعنوان 'واقع طموح النوع الاجتماعي بالقطاع الأمني' الذي نظمته اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي بقوى الأمن الوطني، تحدثت خلالها عن قضايا وحقوق المساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، والآليات الملموسة لدعم وتشجيع مشاركة المرأة وتمكينها في جميع قطاعات الحياة الفلسطينية.