عائلة مقدسية توقف استيلاء الاحتلال على فندقها

أفاد مركز معلومات وادي حلوة، اليوم الاثنين، بأن عائلة عيّاد المالكة لفندق 'كليف' ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة تمكنت من إيقاف العمل حول الفندق، بعد تقديم محامي الدفاع استئنافا مستعجلا لمحكمة الاحتلال.

وأشار المركز إلى أن قضية الفندق ومحاولة الاستيلاء عليه بحجة 'أنه أملاك غائبين' لا تزال في أروقة محكمة الاحتلال العليا.

وكانت آليات ضخمة تابعة لسلطات الاحتلال شرعت أمس الأحد بوضع مقاطع إسمنتية كبيرة حول فندق 'كليف' لوصلها بجدار الضم والتوسع العنصري، والاستيلاء عليه بشكل نهائي.

واستنكر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي أبو ديس المحامي بسام بحر محاولات الاحتلال المتواصلة للسيطرة على الفندق والتي بدأت منذ عام 1996 بعدة طرق، وقال: 'إن بناء الجدار حول الفندق ووضع كتل اسمنتية هو استباق لقرار المحكمة العليا بشأن الفندق'.

ولفت إلى صدور قرار من المحكمة قبل شهر يقضي بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للعقار، وقبل ثلاثة أيام اجتمعت لجنة خاصة لبحث امكانية بناء الجدار في المنطقة استنادا على قرار الاستيلاء الأخير'.



























