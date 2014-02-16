« اسرائيل » تشتري طائرات هيركوليس الأمريكية الحديثة

من المقرر ان تتسلم "اسرائيل" رسميا الطائرة الأولى من ثلاث طائرات للنقل العسكري من نوع "سوبر هيركوليس" بداية الربيع القادم ، وذلك في الحفل الذي جرى في مصنع الانتاج التابع لشركة "لوكهيد مارتن" القريب من جورجيا .

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاحد فان سلاح الجو الاسرائيلي مع وزارة الحرب طلبوا شراء هذه الطائرات الحديثة للنقل العسكري من طراز "C130J" والمعروفة في اسرائيل بطائرة "شمشون" ، حيث سبق وزودت الولايات المتحدة هذه الطائرات لــ "اسرائيل" عام 1971 ولكنها من الجيل القديم .

وأشار الموقع الى أن "اسرائيل" ابتاعت ثلاث طائرات من هذا النوع الحديث وستصل أول طائرة بعد تزويدها بمنظومات تكنولوجية من الصناعة الاسرائيلية والقيام بعدة طلعات تجريبية ، ومن المتوقع ان تصل أول الربيع في حين ستصل الطائرة الثانية مع نهاية هذا العام والثالثة العام القادم .

وأشار الموقع الى أن هذه الطائرة والتي يبلغ طول جناحها 40 مترا أكثر تطورا عما سبقها من طائرات النقل العسكري من نفس النوعية ، وتتمتع بسرعة كبيرة لوجود 4 محركات عليها كل محرك بقوة 4700 حصان حيث تصل سرعتها الى 600 كيلو متر في الساعة ، وتحمل عدد من الجنود أكثر من الطائرات السابقة ويصل الى 120 جنديا ، في حين تستطيع حمل عتاد عسكري يصل الى 20 الف كيلو غرام ، وتستطيع التحليق على ارتفاع 26 الف قدم .