فئران تنهش أذن أسير في سجن نفحة

اشتكى ثمانون أسيرا يقبعون في القسم (3) من سجن نفحة، من سوء وضع القسم الذي تنتشر فيه الحشرات والفئران التي قامت مؤخرا بنهش أذن أحد الأسرى.



جاء ذلك خلال لقاء محامي نادي الأسير بعدد من الأسرى في سجن نفحة، حيث أكدوا أن القسم يفتقر لأدنى متطلبات الحياة الصحية والسليمة، فهو مليء بالحشرات والفئران التي نهشت أذن أحد الأسرى قبل عدة أيام، كما أنه قريب من منطقة كلاب الحراسة، ما يؤدي إلى زيادة انتشار الحشرات.



وأضاف الأسرى ان القسم (3) يعتبر من أقدم الأقسام، وتنظر إدارة السجن إليه على أنه قسم مؤقت 'معبار'، وهو غير جاهز لاستيعاب الأسرى لفترة طويلة، ويتم وضع الأسرى به لحين نقلهم إلى قسم آخر. وكان ثمانون أسيرا قد نقلوا إلى القسم (3) في 31 كانون الأول الماضي، من سجن 'ريمون'، بطريقة استفزازية وبقوة مدججة بالسلاح والكلاب البوليسية.



كما اشتكى الأسرى من الضغط داخل الغرف، حيث إن الغرفة الواحدة يتواجد بها عشرة أسرى، وأوضحوا أن القسم بحاجة إلى ترميم كامل، فالأرضيات تالفة، ومياه الحمامات تتدفق إلى الغرف، هذا بالإضافة إلى الفراش المتعفن الذي ينام عليه الأسرى، والرطوبة العالية التي تؤثر على الأسرى والأسرى المرضى بشكل خاص، مثل الأسرى محمد عوض وإسماعيل حمدان وراتب حريبات وناجي عرار وطارق أبو ماريا.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجن 'نفحة' ما يقارب (750) أسيرا، موزعين على ثمانية أقسام.