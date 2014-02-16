الهباش: لا سيادة على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية لغير الفلسطينيين

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش إنه لا سيادة على المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية كافة لغير الفلسطينيين، وهي حق خالص للعرب والمسلمين والمسيحيين، وأحلام إسرائيل بتقسيمه لن تتحقق.

وأضاف الهباش في تصريح صحفي، "إن محاولات الكنيست "الإسرائيلية" لشرعنة اقتحامات المسجد الأقصى هي ادعاءات باطلة وغير مقبولة، وإنه لا سلام دون عودة القدس كاملة وغير منقوصة للسيادة الفلسطينية، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك الذي لا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه".

وشدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية، و"أن كل المحاولات للالتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل، لأن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها، لأنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية".

وقال الهباش "إن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا تقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم، بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم كافة، من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة، والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة".