عباس للطلبة الإسرائيليين: « شلوم عليخم » لن اغرق « اسرائيل » باللاجئين‎

افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" اليوم الأحد، لقاءه مع 300 ناشط وسياسي إسرائيلي في المقاطعة بالتحية باللغة العبرية "شلوم عليخم".

وقال أبو مازن للطلبة الإسرائيليين خلال اللقاء:"نريد السلام الحقيقي مع إسرائيل، الدعاية أنني أريد إعادة 5 مليون لاجئ كلام غير صحيح فأنا لا أريد أن اغرق إسرائيل باللاجئين ولكن يجب إيجاد حل عادل يرضي الطرفين".

وأضاف عباس:"الاراضي التي احتلت عام 1967 هي أراض فلسطينية محتلة، والقدس الشرقية من بين تلك الأراضي والإسرائيليين يقولون أنهم جزء من ملكهم وأنه يحق لهم البناء فيها فكيف يريدون السلام معنا وهم يبنون في أراضينا".