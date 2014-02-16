مقتل اربعة وإصابة العشرات في انفجار حافلة سياحية في طابا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحاته لليوم السابع ان المعلومات الأولية عن حادث انفجار الأتوبيس السياحي تؤكد وجود 3 وفيات و 14 مصاب من بينهم سائحين كوريين.



و قال الدكتور خالد ابو هاشم مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء أن انفجار الأتوبيس التابع لشركة ترافكو للسياحة فى منفذ طابا وتحركت سيارات الإسعاف إلى هناك لإخماد النيران.



فيما أكدت مصادر أمنية أن ثلاثة سياح لقوا مصرعهم في انفجار استهدف حافلة سياحية فى منفذ طابا، وأضاف أن سيارات الإطفاء هرعت لمكان الحادث للسيطرة على النيران.

ووفقاً للمصادر الأمنية فإن القتلى الثلاثة هم سياح كوريون.



وذكر أفراد من الشرطة الإسرائيلية أنهم سمعوا دوى انفجار على الجانب المصرى لمعبر طابا الحدودى.











