شركة استيطانية تدعي شراء أرض من فلسطيني متوفي

أفادت صحيفة 'هآرتس' في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن شركة الوطن التابعة للمؤسسة الاستيطانية 'امناه'، ادعت أنها اشترت قطعة أرض في مستوطنة 'بيت إيل' من صاحبها الفلسطيني رغم وفاته منذ فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الاستيطانية قدمت وثائق تدعي فيها أنها اشترت العام الماضي أرضا تقع في حي 'هؤولبناه' في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، رغم تأكيد أصحابها بأنهم قدموا وثائق تثبت أن من باع الأرض توفي منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون أقر مؤخرا تسجيل قطعة أرض في حي 'هؤولبناه' على اسم الشركة الاستيطانية، وتبين أنها ادعت شراء الأرض في كانون الثاني من العام الماضي من شخص متواجد في الأردن.

وقدم محامو منظمة 'يش دين' شكوى للشرطة الإسرائيلية وطالبوا بالتحقيق حول تزوير الوثائق لبيع الأرض.

يذكر أن الحركات الاستيطانية قامت بتزوير وثائق في عدة أماكن في المستوطنات، ادعت فيها أنها اشترتها من أصحابها الذين يتواجدون خارج الضفة الغربية.

يشار إلى أن الاحتلال هدم عام 2012 خمسة منازل استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، بعد تقدم أصحابها التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي أصدرت أمر الهدم.