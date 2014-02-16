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« الأونروا » تطالب بالسماح لها لدخول اليرموك فورا لدواع إنسانية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 06:00 - 16 فبراير 2014
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طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد، بالسماح لها مجددا بدخول مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق فورا لدواع إنسانية، وذلك بعد أسبوع من تعليق عمليات توزيع المساعدات فيه.

وقال المتحدث باسم الوكالة كريس غانس في تصريحات له "لم نتمكن من توزيع المواد الغذائية في اليرموك منذ أكثر من أسبوع، ما يهدد بكارثة بالنسبة إلى المدنيين المحاصرين هناك جراء النزاع والذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات الأونروا".

وفي غضون ذلك أفيد بأن وفدا من الفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية ضم أكثر من خمسين شخصية تمكن مساء أمس من دخول المخيم وإجراء جولة ميدانية بداخله للتأكد من انسحاب جبهة النصرة وكتيبة ابن تيمية من المخيم.

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