صور | ركلات الترجيح تأهل النصيرات والعودة لدور الـ8 من كأس غزة

تأهل فريق خدمات النصيرات "الغواصات" لدور الـ8 من بطولة الكأس ،بعد فوزه الغالي على شباب جباليا "الثوار" بركلات الترجيح (6-5), عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق اليوم السبت، على ملعب اليرموك في مدينة غزة.

وتقدم أحمد الزعانين لـ"الثوار" في الدقيقة 25, قبل أن يتعادل إسماعيل أبو نادي لـ"الغواصة" في الدقيقة 48, ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للنصيرات.

وسجل ركلات الترجيح للنصيرات محمود الطلاع, ومحمد الهور, وجلال ومحمد أبو يوسف, وخالد أبو مغصيب, وأمير الكرد, وأهدر محمد أبو عبادي.

في حين سجل ركلات الجزاء لجباليا أدهم خطاب, وأسامة نوفل, وأحمد أبو طبنجة, وعبد الله إرميلات, وأحمد حلاوة, وأضاع أحمد أبو هربيد, وإبراهيم سلامة.

بهذا الفوز ضرب النصيرات موعدا في الدور المقبل مع العودة الذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأهلي بركلات الجزاء.

أدار اللقاء تحكيميا سعدو مقبل للساحة, وساعده على الخطوط عدنان حنيدق وأمجد لقان, وخالد الشيخ خليل رابعا.

الأهلي – العودة (1-1) (4-5)

وفجّر العودة مفاجأة من العيار الثقيل, بفوزه على الأهلي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة, بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الطرفين.

وكان الأهلي قد تقدم عبر محمد الشيخ يوسف في الدقيقة 12, قبل أن يتعادل إبراهيم أبو طير للعودة من ضربة جزاء في الدقيقة 52, علما أن بلال عساف أهدر ضربة جزاء للأول في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد سامي الداعور وماجد التتري من الأهلي في الدقيقتين 46, و51 على التوالي, ومعتز لقان من العودة في الدقيقة 82.

وسجل ركلات الجزاء للعودة إبراهيم ومصعب وعلاء أبو طير، وإبراهيم عرفات، وعبد القادر المزين.

في حين سجل ركلات الجزاء للأهلي محمد اشتيوي، وماجد أبو اللبن، ومحمد الشيخ يوسف، وحسن بدر، وأضاع بلال عساف.

أدار اللقاء تحكيميا سعيد عبد الوهاب للساحة, وساعده على الخطوط إسلام الشخريت وفادي السمهوري, ومحمد أبو شهلا رابعا.

مباريات الأحد

وتختتم منافسات دور الـ16 من بطولة الكأس بلقاءين هما :

الجمعية الإسلامية مع اتحاد خانيونس على ملعب بيت لاهيا.

الشجاعية مع المجمع الإسلامي على ملعب اليرموك.

صور من مباراة شباب جباليا وخدمات النصيرات ..

















صور من مباراة الأهلي والعودة ..











