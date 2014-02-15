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ماذا قالت قيادة جيش الاحتلال حول مظاهرات الحدود بغزة?

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 15:07 - 15 فبراير 2014
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 أفاد موقع واللا العبري إن ما تسمى قيادة لواء الجنوب في جيش الاحتلال تعتقد أن حماس مسؤولة عن تنظيم ما وصف بالتظاهرات العنيفة شمال قطاع غزة، وقال مصدر عسكري حماس كلما اقتربت من الجدار ستجابه بالرصاص، فيما اعتبر موقع واللا العبري أن جيش الاحتلال يعود بالتدريج للاعتماد إلى ما أسماه سياسية الإحباط الموضعي في إشارة إلى عمليات الاغتيال.

وشارك أكثر من 500 شخص بحسب التقديرات الاسرائيلية في تظاهرة احتجاجية ظهر أمس بالقرب من الجدار الفاصل شمال قطاع غزة وخلال التظاهرة بحسب المصادر العبرية استعدت قوات من لواء غفعاتي ومن سلاح المدرعات لاحتمال أن يحاول المحتجون تجاوز الجدار أو ان يهاجموا الجنود وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحيّ على المتظاهرين من أجل تفريقهم.

وقال ضابط بجيش الاحتلال "إن حماس تسمح بتنظيم تظاهرات بالقرب من الجدار في غزة وفي حال انتهت هذه التظاهرات بمقتل فلسطينيين تسمح حماس بالرد عبر إطلاق صواريخ".

واعتبر جيش الاحتلال أن إطلاق الصواريخ بالأمس صوب "اسرائيل" إنطلاقا من القطاع كما حدث الأسبوع الماضي هو محاولة من حماس لاختبار من مدى الصبر الذي يتحلى به جيش الاحتلال بحسب ما ذكر موقع واللا العبري.

 

 

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