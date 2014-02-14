الدرجة الأولى : فوز غالي للزيتون .. وبيت لاهيا والمشتل حبايب

حقق الزيتون فوزاً غالياً من نظيره خدمات المغازي بهدف نظيف, في المباراة التي جرت على ملعب الدرة وسط القطاع, في افتتاح منافسات الأسبوع 17 من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدف الفوز للزيتون عاهد أبو مراحيل في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء, ليرفع رصيد فريقه إلى 19 نقطة في المركز الخامس, وتجمد رصيد المغازي عند 25 نقطة بالمركز الثالث، وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للمغازي نفذها تامر أبو ظاهر في الدقيقة 74 خارج المرمى.

أدار اللقاء تحكيميا نادر الحجار للساحة, وساعده على الخطوط محمود أبو حصيرة وإياد أبو عبيد, وحازم الصوفي رابعا.

يبت لاهيا – المشتل (2-2)

وتعادل المشتل مع مستضيفه بيت لاهيا بهدفين لكل منهما, على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، وتقدم المشتل عبر محمد الأشرم من ركلة جزاء في الدقيقة 38, قبل أن يتعادل مدحت السيد لـ"اللهاونة" بالدقيقة 65.

وفي الدقيقة 74 أضاف شادي الشريف الهدف الثاني للمشتل, لكن تحسين الحبل تعادل لبيت لاهيا مجدداً بالدقيقة 83.

ورفع التعادل رصيد بيت لاهيا إلى 17 نقطة في المركز السابع, بفارق الأهداف أمام جمعية الصلاح, وأصبح رصيد المشتل 14 نقطة في المركز 11 والأخير المؤدي للهبوط للدرجة الثانية.

أدار اللقاء تحكيميا خالد أبو الخير للساحة, وساعده على الخطوط محمد الشيخ خليل وأمجد لقان, وحازم معروف رابعا.

وتتواصل منافسات الأسبوع 17 للدرجة الأولى, حيث يلعب بيت حانون الأهلي مع خدمات البريج على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.