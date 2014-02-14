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جندي اسرائيلي يدعي محاولة شابين فلسطينيين خطفه جنوب اسرائيل

  • وكالات - القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 16:29 - 14 فبراير 2014
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افادت القناة السابعة بالتلفزيون الاسرائيلي اليوم الجمعة ان جندي اسرائيلي من سلاح البحرية ادعى محاولة شابين فلسطينيين خطفه داخل محطة للحافلات في بلدة 'غان يفنيه' جنوب اسرائيل.

وزعم الجندي الاسرائيلي انه بينما كان متوقف داخل محطة الحافلات ينتظر اقتربت منه سيارة فيها شبان يبدو عليهم فلسطينيين، وبعدها اشبته الجندي بالسيارة قام بالسير بعيدا عنهم حيث قاموا بملاحقته وادعى انه اطلق النار في الهواء ومن ثم لاذو بالفرار.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه سيتم فتح تحقيق بالحادثة وملاحقة السيارة للقبض عليهم.

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