عشرات الاصابات بالاختناق في مسيرة بلعين الاسبوعية المناهضة للاستيطان

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، صوب المشاركين في المسيرة عند وصولهم إلى الأراضي المحررة بالقرب من جدار الضم والتوسع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وشارك في المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية، أهالي بلعين، إضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب، الذين رفعوا العلم الفلسطيني وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين.