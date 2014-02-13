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إسرائيل تمضي في مخطط بناء مدرسة دينية يهودية بالقدس المحتلة

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 06:11 - 13 فبراير 2014
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قررت سلطات  الاحتلال المضي قدما في مخطط لبناء مدرسة دينية يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس لمحتلة.

وأكد عضو البلدية عن حركة "ميرتس" بيبي الالو، إن لجنة التخطيط التابعة للبلدية أصدرت موافقتها على المشروع الذي يتضمن بناء مركز دراسي من تسعة طوابق.

وأضاف الالو  إن بناء المدرسة مازال يتطلب المزيد من الموافقات. موضحا أن المشروع جرى تجميده في الماضي  مع بداية جولات  وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، لكن أعيد طرحه مؤخرا.

وذكرت  حركة "السلام الآن"  أن المشروع طرح للمداولات ، وهو في مرحلة تقديم الاعتراضات التي تستمر 60 يوما.  وقال المتحدث باسم  الحركة  لوكالة الأنباء الفرنسية إنه  كان من المفترض مناقشة الخطة وإقرارها منذ أسابيع، لكنها تأجلت، لأسباب سياسية على الأرجح.  مضيفا أن "الحديث يدور عن بناء في منطقة حساسة للغاية واعتقد أن رئيس الوزراء على دراية بهذا".

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