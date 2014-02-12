الاحتلال يطالب أوروبا بسن قوانين تحظر مقاطعته

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن توجهات "اسرائيلية" جادّة لمطالبة الاتحاد الأوروبي بسن قوانين تحظر المقاطعة الاقتصادية لـ(إسرائيل)، عقب تصاعد التهديدات بتزايد حالة العزلة الدولية التي تعيشها الدولة العبرية في حال فشل العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني.



وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن حكومة الاحتلال تستعد لتوجيه رسالة للدول الأوروبية التي وصفتها بـ "الصديقة"، تطالبها من خلالها بالمبادرة إلى سن قوانين خاصة تضمن حظر مقاطعة تل أبيب اقتصادياً.



وأفادت الصحيفة، بأنه تم الاتفاق على هذه الخطوة التي جرت مناقشتها في جلسة لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، على ضوء تصريحات أدلى بها قادة أوروبيون معارضون لفرض مقاطعة على تل أبيب رغم انتقاداتهم لسياستها، وفق قولها.



يشار إلى أن حكومة الاحتلال عقدت الأحد الماضي، جلسة خاصة لبحث سبل مواجهة تهديدات المقاطعة التي تتعرض لها الدولة العبرية على الصعيد الدولي، بسبب استمرار أعمال البناء الاستيطاني، وهو الأمر الذي حذّر من حدوثه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في حال عدم التوصّل إلى اتفاق تسوية مع الجانب الفلسطيني.