الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل وينصب حواجز عسكرية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مراد راسم مصطفى السويطي من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما أفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت المواطن علاء خليل العزة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على طريق بلدة يطا ومدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وعلى مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا، عمل خلالها جنود الاحتلال على تفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما اقتحم جنود الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل ومركزها التجاري ودققوا في بطاقات المواطنين الشخصية وفتشوا مركباتهم.